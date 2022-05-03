MHP Lideri Bahçeli’den muhalefet partilerine eleştiri

Ankara'da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalefet partilerinin altılı masasına da değindi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki açıklamalarının çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yakışmadığını belirten Bahçeli, "Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olacağınızı iddia edeceksiniz, öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde 'tek başınıza sahip çıktığınız' iddiasını taşıyacaksınız, öbür taraftan da Atatürk'ün ortaya koyduğu ve milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabileceksiniz. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler. Altılı masa bir hikâye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyahbeyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu, altılı masanın öyle bir sonuç alacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

'BASKAN ZELENSKİY TÜRK MİLLETİNE GÜVENMELİ'

BAHÇELİ, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Türkiye'nin Rus turistleri kabul etmesiyle ilgili eleştirilerine de cevap verdi. Zelenskiy'in Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması gerektiğini kaydeden MHP lideri, "Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı İstanbul Barış Projesi ile çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir. Zelenskiy Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur" dedi.