Ruslar Melitol’den çıkarken tarihi İskit altınlarını çaldı

RUS kuvvetleri, Ukrayna'nın kültürel mirasının da peşine düştü. 250'den fazla Ukraynalı kültürel kurum büyük zarar görürken, Rus ordusunun son olarak Melitopol'daki bir müzeden Ukraynalılar için büyük önem taşıyan İskit altınlarını çaldığı öne sürüldü. Ukraynalı yetkililer, Rus işgali altındaki güney kasabası Melitopol'da bir müzenin mahzeninde, beyaz önlüklü adamın uzun cımbız ve özel eldivenler kullanarak karton kutulardan 2 bin 300 yılı aşkın geçmişi olan çok sayıda özel altın eseri aldığını söyledi.