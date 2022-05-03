Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkında yer kalmadı

Türkiye'de bir dönem yatırım düşmanlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da karşı çıktığı ortaya çıkan Sabiha Gökçen Havalimanı, günümüzde büyük rağbet görüyor. Yoğunluk sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nın otoparkında yer kalmadığı açıklandı. Otopark yönetimi, sıkışan trafik nedeniyle çareyi sosyal medya gibi bir çok kanaldan anonslarla duyuru yapmakta buldu. Böylece açıldığı ilk zamanlarda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çeken havalimanının ne kadar gerekli olduğu ve hatta yeterli gelmediği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.