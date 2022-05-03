Şehit aileleri ilk gün yine şehitliklere akın etti

TÜRKİYE genelinde şehit aileleri arefe gününde olduğu gibi bayramın ilk günü de şehitliklere akın etti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuranı Kerim okudu. Şehit Sedat Mekan'ın annesi Özlem Mekan, "Onsuz bayram yok bize, 4 senedir bayram yok" dedi. 2 hafta önce Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in eniştesi Enis Çetin de, "Her şey eksik ve yarım. Sadece Allah yolunda vefat ettiği için sevincimiz var" diye konuştu.