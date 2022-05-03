Soyer dünya çark tarihine geçti

Siyasette bugüne kadar sözünden döneni, daha önce 'ak' dediğine sonradan 'kara' diyeni çok gördüm. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibisini hiç görmedim... Öylesine hızlı ve çevik bir şekilde çark ediyor ki, inanın insanın başı dönüyor. Bunu ilk olarak Zorlu Grubu'nun Pasaport'ta yapmak istediği gökdelen projesinde gördük. Önce, "Yatırımcıyı küstürmemek lazım. Kazanılmış hak" dedi, ardından gelen tepkiler üzerine hemen çark ediverdi. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Turizm Projesi konusunda çok daha hızlı bir dönüş yaptı.

BUGÜNE KADAR KARŞI ÇIKMADI

Bugüne kadar proje aleyhine hiçbir şey demeyen Soyer, CHP Genel Merkezi projeye karşı tavır takınmasının ardından öyle bir döndü ki... Hatta dönmekle de kalmadı, üzerine bir de projeye dava açtığını duyurdu... Yahu bu ne hız? Daha birkaç hafta önce Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un İzmir'de yaptığı sunumun ardından "Süreçte bakanlığın yanındayız. Bakanımıza bugüne kadarki şeffaf ve son derece özenli sürdürülen süreç ile ilgili teşekkür ederim. Biz projeye başından beri çok olumlu yaklaştık. Türkiye'de hiç bu kadar büyük bir turizm planlaması yapılmadı. Bölgede de çok iddialı projelerden biri" diyen sanki kendisi değilmiş gibi bir de üzerine dava açmış. Yahu arkadaş bu kadar hızlı dönüş biraz fazla değil mi? Bir de bunun üzerine önümüzdeki 10 Mayıs'ta Çeşme Projesi'ne yönelik Gündoğdu Meydanı'nda protesto mitingi düzenleyecekmiş.

İZMİRLİLERLE ADETA DALGA GECİYOR

Utanmadan sıkılmadan da bütün İzmirlileri bu mitinge davet ettiğini de açıklamış. Pes doğrusu. Soyer Efendi, madem bu proje yanlıştı, niye baştan beri destekliyorsun? Neden zamanında bu projeye karşı çıkmadın? Neden gıkını çıkarmadın? Bu yaptığın sorumlu olduğun İzmirlilerle dalga geçmekten başka nedir? Sen İzmirlileri, ne yaparsan yap inandıracağın bir kalabılık olarak mı görüyorsun?

YOLUN SONU BÜYÜK BİR ÇUKURA ÇIKTI

Yok eğer daha önceki görüşlerin gerçek görüşlerindi de şimdi CHP karşı çıkıyor diye sen de bu projeyi karalamaya çalışıyorsan bunun adı İzmir'e ihanetten başka nedir? Yazık yahu... Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalı, bu kadar yere düşürülmemeli. "Aşkla İzmir" diye çıkılan yolun sonu büyük bir çukura varmamalıydı!

ERHAN GÜLENÇ