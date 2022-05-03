Yayladaki tarihi camide 40 yıl sonra ilk namaz

Türkiye'nin inilerek gidilen tek yaylası olan Muğla Menteşe Karabağlar Yaylası'ndaki tarihi Kadı Kahvesi Camii'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 40 yıl sonra bayram namazı kılındı. Cami, 2006 yılında Hacı Uzun Süleyman Efendi'nin üçüncü kuşak torunu Gürkan Ercan tarafından Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağışlanmıştı. Karabağlar Yaylası sakinlerinden Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, tarihi camide 40 yıl sonra bayram namazı kılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Ercan, "İnşallah camimize sahip çıkacağız ve cemaatin artması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

■ ADEM ÜLKER