Gökdeniz göreve hazır

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Demir paylaşımında, "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateyninde göreve hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.