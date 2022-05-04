  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Gökdeniz göreve hazır

Gökdeniz göreve hazır

Yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

4.5.2022

Gökdeniz göreve hazır

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Demir paylaşımında, "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateyninde göreve hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA