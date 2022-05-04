  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin füzeli saldırısında bir asker şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

04.05.2022, 12:24

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA