1 askerimiz şehit 24 terörist etkisiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda Teğmen Talha Bahadır'ın şehit olduğunu, saldırının akabinde gerçekleşen operasyon sonucunda ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehit Bahadır'ın cenazesi törenle memleketi Yalova'ya gönderildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği açıklandı.