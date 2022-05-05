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Haberler Gündem AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak

AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak

5.5.2022

AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya uygulanacak 6'ncı yaptırım paketini açıkladı. Rusya'dan ham petrol alımının 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten von der Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını kaydetti. Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılacağını ifade eden von der Leyen, devlete ait 3 büyük Rus televizyon kanalına yayın yasağı getirileceğini açıkladı.

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