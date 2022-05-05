Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu: NATO araçları meşru hedefimiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu söyledi.

'SEVKİYAT SÜRÜYOR'

Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini belirtti. Ukrayna'ya gelen silah yüklü NATO araçlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şoygu, "ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzemeyle gelen Kuzey Atlantik İttifakı'nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir" dedi.