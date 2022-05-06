Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Belediyesi'nde vatandaşlara hitap etti.



Başkan Erdoğan, "Eğitimde attığımız adımlarla, Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim. Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım tüm bu alanlarda ç ok büyük sözümüz vardı. Hamdolsun bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. sağlıkta hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla, Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

Benim Iğdır'daki kardeşim, Muş'taki kardeşim çocuğunu üniversiteye göndermek için İstanbul'a, Ankara'ya değil artık oralardaki üniversitelerde çocuklarını okutma şansları var. Nerelerden nerelere geldik aynı şekilde Çatalca'da'da alt yapı üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi Çatalca'ya belediye başkanı yapmak suretiyle yeni bir dönemi başlattınız.

İnşallah bir çok adımlardan sonra alt yapıyla beraber şu anda bu yaz inşallah kara yollarıyla birlikte burada çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek ve Ulaştırma Bakanım da yanımda birlikte yapacakları çalışma artık çukur, çamur olan Çatalca olmayacak. Daha güzel bir hale getirmiş olacağız. Şu anda ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi ve Belediye başkanım da araç gereci tedarik ederek müşterek bir çalışmayla Çatalcamızın alt yapısını da üst yapısını da gerçekleştirmiş olacaklar.

İstiyoruz ki, Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin. Tokat'ta bir manda da bahsettik şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Manda kaymağı, manda sütü bunlar Çatalca'da bayağı ileriymiş adeta marka. Temennimiz odur ki yani lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığında da millet gücü kuvveti toplar.Her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz.

Sizleri bayram ertesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.