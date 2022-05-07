Bakanlığa baskına giden Özdağ’a hayvan izleme araçlı cevap

Mülteciler üzerinden siyaset yaparak taraf toplamaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı önüne giderek yapmaya çalıştığı yeni provokasyon girişimi sonuçsuz kaldı. Meclis kapısından bakanlığa yürüyüşü polis tarafından engellenen Özdağ'a AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından bir fotoğrafla yanıt verdi. Birinci, İçişleri Bakanlığı'nın "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" projesine ait bir aracın İçişleri Bakanlığı önüne getirildiğine dair paylaştığı fotoğrafa, "Orantısız zeka... Zeka en büyük güçtür" notunu düştü.



'PİS BİR KUMPAS'

ÜMİT Özdağ'ın provokasyon girişimine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından cevap verdi. Bahçeli, "Türkiye, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek istenmektedir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır. Milli bekamızı muhafaza eden kurum ve kuruluşların iğrenç polemiklerin içine çekilmesi alçak bir komplodur. Magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir" ifadelerini kullandı.