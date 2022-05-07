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Haberler Gündem İduğ’dan Büyükşehir’e UKOME tepkisi

İduğ’dan Büyükşehir’e UKOME tepkisi

7.5.2022

İduğ’dan Büyükşehir’e UKOME tepkisi

Bornova Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısına Başkan İduğ'un Büyükşehir Belediyesi'ne ve ona bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) tepkisi damga vurdu. Toplantıda AK Parti'nin 6 sokaktaki çift şeritli yolda düzenleme yapılmasıyla ilgili önergenin meclis gündemine alınması oy çokluğuyla reddedildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini ve ek önergeye gerek olmadığının altını çizerken "Bornova'da yapılacak olan herhangi bir trafik değişikliğinin önce bize sorulması lazım. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu konuda esnafın mağduriyeti ve trafikteki sıkıntıyı önce bizle konuşup ondan sonra karar alınması lazım. UKOME'ye gidip kararı çıkartacağım. Gerçekten olması gereken bir çalışma varsa hep birlikte hareket ederiz" şeklinde konuştu. Ek önergenin gündeme alınması oy çokluğuyla reddedildi.

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