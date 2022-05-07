  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İsrail’de yoldan geçenlere saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

İsrail’de yoldan geçenlere saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

7.5.2022

İsrail’de yoldan geçenlere saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

İSRAİL'İN başkenti Tel Aviv'in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikopter destekli operasyon başlattığı ifade edildi. Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA