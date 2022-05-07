Kolombiya’nın yeni Escobar’ı Otoniel, ABD’ye iade edildi

KOLOMBİYALI ünlü uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iadesi gerçekleşti. Başkent Bogota'daki Dijin Hapishanesi'nden alınan Otoniel, askeri havaalanından kalkan bombardıman uçağıyla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderildi. Onlarca cinayet, adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı olan Otoniel, ülkenin yeni Pablo Escobar'ı olarak adlandırılıyordu. Otoniel, 23 Ekim 2021'de dev bir operasyonla yakalanmıştı.