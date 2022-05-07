MHP’den Dervişoğlu’na ‘Mankurt’ tepkisi

Partisinin İzmir İl Başkanlığı'ndaki bayram programında "MHP olmasaydı AK Parti iktidarda olamayacaktı. Dolayısıyla MHP'ye verilmiş oylar aslında AK Parti'ye verilmiş sayılır" diyen İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ardından, Dervişoğlu'na MHP İzmir teşkilatından tepkiler gelmeye devam etti.

'MHP DEVLETİN TARAFIDIR'

MHP'nin 'Önce devletim ve milletim, sonra partim ve ben' düsturuyla hareket ettiğini belirten MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "MHP devlet ve millet sevdalısı bir partidir. Kurulduğu günden bu yana da hep bu uğurda mücadele vermiştir. Bundan sonra da bu şekilde olacaktır. MHP devletin tarafıdır ama İP'in hangi mecrada olduğu; hangi sığlıktaki denizlerde yüzdüğünü; hangi okyanuslarda gezdiğini kimse bilmiyor. Bize bu lafı söyleyebilmeleri için ilk önce HDP ile aralarındaki ilişkiyi kamuoyuna açıklayıp, 'Biz HDP ile beraber seçime gideceğiz. HDP bizim ortağımızdır' diye açıklamalarda bulunsunlar. Ondan sonra konuşsunlar" diye konuştu.

'SİZİN OYLAR NEREYE GİTTİ?'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise Dervişoğlu'na yine oy üzerinden yanıt verdi. Dervişoğlu'nun CHP ve HDP'nin gözüne girmek adına geçmişini yok sayan mankurt gibi söylemlerde bulunduğunu dile getiren Şahin, "CHP'ye oy akışını sağladık diyen bu mankurtun partisi İP'in Genel Sekreteri değil miydi? MHP'ye verilen oylar AK Parti'ye gidiyorsa, İP'e verilen oylar CHP'ye, HDP'ye gitmiyor mu? Yerel seçimlerde aday çıkarmayıp CHP'nin adaylarına HDP ile birlikte oy veren bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.



DAVA ÖĞRETİLİR, ADAMLIK ÖĞRETİLMEZ

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Siz 'önce ben ve menfaatlerim gerisi ne olursa olsun' siyaseti güdersiniz. Bizimle beraberken de sizin haliniz böyleydi. Dava adamı olmak için önce adam olmak gerekir. Dava öğretilir adamlık öğretilmez. İhanet edenden de insan olmaz. Haddinizi, yerinizi bilin" ifadelerini kullanmıştı.