Akar’dan “hudut” tepkisi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Akar, sınır güvenliği ile ilgili yapılan spekülasyonlara tepki gösterdi.

ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

SINIR güvenliği konusunda yalan haberler, sahte videolar ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Akar, "Hudutların korunması milli bir meseledir. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor, yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor. Farklı algı oluşturmaya çalışanlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı gerçekleri görebilmeli" dedi. Akar ayrıca, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.