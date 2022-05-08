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Haberler Gündem Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

8.5.2022

Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Altun, Türkiye'nin gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlediğini bildirdi. Fahrettin Altun paylaşımında, "Sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
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