Bakan Akar’dan sınır hattına çıkarma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı. Hudut Karakol Komutanı'na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar daha sonra alınan tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Bakan Akar, sınıra sıfır noktada nöbet tutan Mehmetçiğin annesini telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

ERDOĞAN'DAN TELEFON

Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, bu sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Hudut kartallarına hitap eden Erdoğan, "Ordumuz şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum" diye konuştu.