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Haberler Gündem Gaziantep’te ortak terör operasyonunda 5 tutuklama

Gaziantep’te ortak terör operasyonunda 5 tutuklama

9.5.2022

Gaziantep’te ortak terör operasyonunda 5 tutuklama

GAZİANTEP İl Jandarma Komutanlığı, PKK, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve FETÖ'nün Pençe-Kilit operasyonuna misilleme için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 15 Nisan'dan itibaren belirlenen çok sayıda adrese planlı ve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi 3 kişi Gaziantep'te, 1 kişi Hatay'da, 1 kişi ise Mersin'de gözaltına alındı. DEAŞ üyesi 1 kişi ile FETÖ üyesi 2 kişi de Gaziantep'te yakalanırken, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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