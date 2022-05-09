Gaziantep’te ortak terör operasyonunda 5 tutuklama

GAZİANTEP İl Jandarma Komutanlığı, PKK, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve FETÖ'nün Pençe-Kilit operasyonuna misilleme için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 15 Nisan'dan itibaren belirlenen çok sayıda adrese planlı ve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi 3 kişi Gaziantep'te, 1 kişi Hatay'da, 1 kişi ise Mersin'de gözaltına alındı. DEAŞ üyesi 1 kişi ile FETÖ üyesi 2 kişi de Gaziantep'te yakalanırken, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.