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Haberler Gündem İBB Başkanı İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında suç duyurusu

9.5.2022

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Rize, Artvin ve Trabzon gezilerinde kamu kaynaklarının, kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, avukat Aydın Egemen tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İmamoğlu'nun, İBB kaynaklarını seçilmiş olduğu il hudutları dışında, siyasi amaç ve saiklerle sarf etmiş olduğunun kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak, bu hususların araştırılması talep edildi.

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