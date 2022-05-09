İZDENİZ’de skandallar bitmiyor! Sendika değiştiren işçilere mobbing

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ'de kayıp yedek parça hurdası ile ilgili haberimizin yankıları sürerken, şirketteki sorunların sadece yolsuzluk iddiası ile sınırlı kalmadığı da belirtildi. İZDENİZ'deki şirket yöneticilerinin örgütlü oldukları sendikalardan ayrılıp, bir diğer sendikaya geçmek istediklerinde işveren tarafından çeşitli mobbinglere uğradıkları da öne sürüldü.



İSTİFAYA ZORLANDILAR

İşçiler, özellikle Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde ya da haksızlığa uğradıklarında, işverene karşı haklarının aranması noktasında mevcut sendikadan memnun olmadıklarını, sendika değiştirmek istediklerinde de birlikte hareket ettiğini düşündüklerin sendika yöneticilerinin aracılığı ile işveren tarafından mobbinge uğrayıp, istifaya zorlandıklarını iddia etti. Geçen yıldan bugüne Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) üyesi 135 işçinin sendika değiştirmek için dilekçe verdiği, Limter İş isimli diğer sendikaya geçen 130 kişiden yaklaşık 100'e yakının söz konusu baskı ve işten atılma tehditlerinden dolayı geri döndüğü öne sürüldü.



DAVA AÇANLAR DA VAR

Geri dönmeyenlerin ise mobbing yapılarak kendi meslekleri dışındaki işlerde çalıştırıldıkları, sürekli ikamet ettikleri yerlerin tam tersi istikametlerde görevlendirildikleri, terfi alamadıkları, çalışma saatlerinin ve görevlendirildikleri gemilerin sürekli değiştirildiği iddia edildi. Son 10 ayda haksızlığa uğrayıp, baskı ve mobbingler yüzünden kaptan, başmühendis, usta gemici ve yağcı olmak üzere 26 kişinin haklı fesihle işten ayrılıp, bu isimlerden 10'unun da işverene dava açtığını aktaran usta gemici Ali Aslantaş, sendika değiştirme hakkını kullandığı için başına gelmeyen kalmadığını söyledi.



'BU SUÇA GÖZ YUMDULAR'

İZDENİZ'de yöneticilerin sendika değiştiren ya da yönetimi eleştiren işçilere karşı Anayasa'ya aykırı tavır sergileyerek, antidemokratik uygulamalar yaptığını da iddia eden Aslantaş, "Sendikayı her eleştirdiğimizde görev yerimiz değiştirildi ya da işveren tarafından mobbinge maruz kaldık. İZDENİZ yöneticileri de bu suça göz yumarak destek oldu. 1 kaptanımız ve 1 yağcı baskılar nedeni ile işten atıldı. Hurda skandalının üstünü örtmeye çalıştığı iddia edilen İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz'ın bu skandalla ilgili nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu oldu.





SOYER'İN PAYLAŞIMINA OLUMSUZ YORUM YAPINCA UYARILDI

İŞTEN ayrılan 26 kişiden 10'unun iş mahkemelerine dava açtığını belirten Ali Aslantaş, "Diğerlerinin de açmaya hazırlandığını duydum" dedi. Aslantaş, ayrıca geçen yılki toplu iş sözleşmesi sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İZDENİZ TİS anlaşması yapıldı' şeklindeki sosyal medya gönderisine olumsuz yorum yaptığı için bazı sendika yöneticileri tarafından da uyarıldığını söyledi.

METİN BURMALI