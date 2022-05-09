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Haberler Gündem Ruslar köy okuluna saldırdı 60 kişi enkaz altında

Ruslar köy okuluna saldırdı 60 kişi enkaz altında

9.5.2022

Ruslar köy okuluna saldırdı 60 kişi enkaz altında

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu. Gayday, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı.

1 SALDIRI DAHA OLDU
Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi" bilgisini paylaştı. Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti

SAVAŞTA UKRAYNALI 225 çocuk hayatını kaybetti
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı bildirildi. Rus ordusunun bombardımanlarında 1635 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 126'sının tamamen yıkıldığı belirtildi.

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