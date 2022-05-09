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Haberler Gündem S. Arabistan Kralı Selman hastaneye yatırıldı

S. Arabistan Kralı Selman hastaneye yatırıldı

9.5.2022

S. Arabistan Kralı Selman hastaneye yatırıldı

SUUDİ Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, bazı tıbbi tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yatırıldı. Suudi Arabistan resmi ajansında yer alan habere göre 86 yaşındaki Kral Selman Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü. Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi. Selman, 20 Temmuz 2020'de bazı tıbbi kontrolden geçmek üzere hastaneye kaldırılmış, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

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