Son dakika: MÜSİAD’ın 32. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum. Bugün ödül verilen isimler başarılı temsilcilerimizin sadece küçük bir bölümüdür. On binlerce insanımız önemli başarılara imza atıyor.

Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıl için daha büyük hedefler belirledik. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin, başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan iş dünyasının yolu açıktır.

Büyük ve güçlü Türkiye sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi projemizle başarıya kilitlenmiş durumdayız. Yerlileştireceğimiz 919 teknolojili ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik.

İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu kapsama yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyeceğiz.

Bugün ödül törenimizin yanı sıra MÜSİAD'ın kuruluşunun 32.yılına kavuşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. MÜSİAD'ın güçlenmesi için samimiyetle çaba harcayan önceki başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. MÜSİAD'ın doğuşuna öncelik eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza da burada anıyorum.

MÜSİAD HEP MİLLETİNİN YANINDA SAF TUTTU

Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarındaki sokak eylemlerine, kanlı darbe girişimine kadar her kritik dönemde MÜSİAD milletin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Kazancınızın çalışanlarınızın yanında ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak örnek oldunuz.

Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız.



MUHALEFETE SIĞINMACI TEPKİSİ

Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onun için bu süreç içerisinde, bu yardımseverliğimizi nasıl yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz.