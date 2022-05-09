Soyer çiftinden eşi görülmemiş rekor! Köy-Koop ve üyelerine 4 ayda 1164 ihale verdiler

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 yılda 100 milyon liradan fazla süt aldığı eşi Neptün Soyer yönetimindeki İzmir Köy- Koop'a bağlı kooperatiflere de ihale yağdırmaya devam ediyor.

ÇÖKELEK VE YOĞURT BİLE VAR

BUNA göre İzmir Büyükşehir ve Grand Plaza başta olmak üzere belediyeye bağlı şirketleri, Ocak-Nisan 2022 arasında İzmir'deki kooperatiflere 1164 ihale verdiği ortaya çıktı. İhalelerin büyük çoğunluğunun süt, peynir, yoğurt, salça, domates, kumpir, kuru üzüm, turşu, erişte, kuru incir, çökelek, şarküteri ürünleri, yumurta gibi ürünlerin alımı için yapıldığı görüldü. Bunların içindeki bazı ilginç ihaleler ise dikkat çekti. Örneğin Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nen 109.91 liralık çökelek alımı, 261 liralık yoğurt, yine 261 liralık şarküteri ürünü alımı gibi. Ocak ve Nisan aylarındaki toplam işgünü 95 olduğu ve bu aylarda gerçekleşen ihale sayısı da 1164 olduğu düşünüldüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketleri günde 12.25 tane kooperatiflerden ürün almak için ihaleye çıkmış oluyor.

■ HABER MERKEZİ