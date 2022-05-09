  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Terörden temizlenen dağlar gelir kapısı ve hobi alanı oldu

Terörden temizlenen dağlar gelir kapısı ve hobi alanı oldu

9.5.2022

Terörden temizlenen dağlar gelir kapısı ve hobi alanı oldu

MUŞ'TA güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörün izlerinin silindiği dağlar kimi vatandaşa gelir kapısı olurken, kimi vatandaşa da hobi alanı oldu. Ailesiyle birlikte hobi amaçlı gülbahar bitkisi toplamaya geldiklerini ifade eden Ümit Koşan, "Burası Derecik Dağları. Artık dağlara rahat bir şekilde çıkıyoruz. Korku yaşamadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde geliyoruz" dedi. Vatandaşlardan Naim Güler de, "Güvenli operasyonlar sayesinde herkes ailesiyle buraya rahat bir şekilde geliyor" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA