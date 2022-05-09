Terörden temizlenen dağlar gelir kapısı ve hobi alanı oldu

MUŞ'TA güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörün izlerinin silindiği dağlar kimi vatandaşa gelir kapısı olurken, kimi vatandaşa da hobi alanı oldu. Ailesiyle birlikte hobi amaçlı gülbahar bitkisi toplamaya geldiklerini ifade eden Ümit Koşan, "Burası Derecik Dağları. Artık dağlara rahat bir şekilde çıkıyoruz. Korku yaşamadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde geliyoruz" dedi. Vatandaşlardan Naim Güler de, "Güvenli operasyonlar sayesinde herkes ailesiyle buraya rahat bir şekilde geliyor" diye konuştu.