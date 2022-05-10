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Kazakistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Son dakika... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

10.05.2022, 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022, 17:10

Kazakistan Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.

TOKAYEV'İN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.

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