Konut finansmanına 3 paketle dev destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ve ana gündem maddeleri Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler ve fahiş fiyat artışları olan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket hazırladıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bu paketlerin önemli avantajları olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Dünyanın ve bölgemizin savaşların, çatışmaların, siyasi ve ekonomik krizin kıskacından geçtiği şu dönemde, Türkiye rotasından şaşmadan hedefine ilerliyor. Diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ile 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz yol haritamıza bağlı kalmayı başardık. Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım ilerletiyoruz. Hiçbir oyunun bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ

Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir. Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.

TOKİ'YE 30 MİLYAR TL DESTEK

Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletimize sunuyoruz. Birinci pakette ilk konut sahibi olacaklara, 2 milyon liraya kadar konut almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.99 faizli kredi sağlıyoruz. 2. pakette konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılan döviz hesaplarının bozdurulması veya altın hesabı olanlara 0.89 faizli konut kredisi verilecek. 3. pakette ise yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. Konut fiyatlarını bir yıl sabit tutan firmalar, 36 ay vade ile finansman desteğinden yararlanacak. Ayrıca sosyal konut projeleri için TOKİ'ye de 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Kentsel dönüşüm çalışmaları, konut arzını artırmak için destek vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz.

STOKÇUYA YENİ CEZALAR

PİYASADAKİ denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerini dengeleyerek fiyatları istikrara kavuşturmak üzere hazırlıklar yapıyoruz. Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu, ülkemizin refahına, milletimizin huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki kendimize güvenerek hedeflerimizi büyüterek daha çok çalışalım, daha çok üretelim. İşte o zaman aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz. Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemize, ülke yönetimindeki 30 yıla yaklaşan yönetimimize güveniyoruz. Yalanlarla, iftiralarla dışarıdan yazılmış senaryolarla Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir."

ÜLKEMİZE SIĞINANLARI ASLA KOVMAYACAĞIZ

MÜSİAD'IN 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. 9 farklı dalda ödülleri takdim edilenleri tebrik eden Erdoğan, "Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum" dedi.

'KARDEŞLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

SURİYE'NİN kuzeyinde inşa edilen briket evlere verilen desteğe vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum" diye konuştu. "Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz."