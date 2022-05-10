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Haberler Gündem PKK’nın sözde Ağrı Dağı grubuna büyük darbe

PKK’nın sözde Ağrı Dağı grubuna büyük darbe

10.5.2022

PKK’nın sözde Ağrı Dağı grubuna büyük darbe
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-Kış operasyonları kapsamında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "ara-bul-yok et" taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat'ta Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 Operasyonu" başlatıldı. 1592 personel ve 82 timin görev aldığı ve bugün tamamlanan operasyonda aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 28 sığınak-depo-barınak hava desteğiyle imha edildi.
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