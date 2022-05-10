Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Danıştay’ın Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur. Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başalrda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır.

Hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan yaklaşımla karşıma gelmesini istemem. Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır.

Milletimizi mevcut Anayasa'dan kurtarma isteğimiz bakidir.

İmkan bulduğumuzda ülkemizi; sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.