Kazakistan Cumhurbaşkanı Ankara’da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün Ankara'daydı. Başkan Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Tokayev ile ilk olarak baş başa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında anlaşmaların imza törenine katıldı. Daha sonra Erdoğan, Tokayev onuruna bir akşam yemeği verdi.

'FETÖ İHANET ÇETESİNİN DEHŞET YAPILANMASINA ŞAHİT OLDUK'

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'de hiçbir savcının, hakimin ya da yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşısına gelmesini istemediğini söyledi. Aynı zamanda yargı mensuplarının hukukçu duruşunu herkesin karşısında her şartta sergilemesini de beklediğini aktaran Erdoğan, "Darbelere kılıf uyduran, menfaat hesaplarının aleti olan yargı, millet adına karar veremez. FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile inşallah böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum" dedi.