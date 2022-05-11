Son dakika: AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun ’Sığınmacı’ açıklamasına sert tepki

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sığınmacılar konusunda muhalefetin bir plan ve projesi olmadığını ve diplomasiden anlamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun rekabet değil husumet siyaseti yaptığına dikkat çeken Çelik, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.





KARŞIDA BİR KATLİAM MAKİNESİ VAR

Sığınmacılar konusunda Türkiye'nin bir politikası yokmuş gibi davrananlar ne Suriye'deki durumu anlıyorlar ne de göç konusundaki uluslararası hukuk bilgileri var. Sığınmacılarla ilgili plan ve projeleri de bulunmuyor. Sığınmacılarla ilgili Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. 'Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir.' Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinesi var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.



HİÇ TÜRKİYE'NİN YANINDA DURMADILAR

Türkiye Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri için güçlü mücadele ederken CHP'li bir isim Türkiye cumhuriyetinin tezlerinin yanında durmak yerine Yunanistan'ın yanında durdu. 'Türkiye Karabağ'a cihatçıları gönderiyor' demişlerdi. CHP'ye oy veren vatandaşlarımız neden Türkiye Cumhuriyeti devleti ile başka devlet arasında fikir ayrılığı olduğunda CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin değil de karşı tarafın yanında duruyor, bunu sorgulasınlar.



BÜYÜK BİR YALAN

Diyor ki 'Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur.' Cumhurbaşkanımız, bu konuda dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan. Kılıçdaroğlu'nun AB Parlamentosu'ndan haberi yok. Kılıçdaroğlu sürekli Esad, Hafter ve Yunanistan'ın tarafında duruyor. Kılıçdaroğlu, Ortadoğu sokaklarında Cumhurbaşkanımızın aleyhinde laf söylesin bakalım nasıl bir tepki alacak. Reyhanlı saldırısından da Cumhurbaşkanımızı sorumlu tuttu. Bunu söylerken Allah'tan korkması lazım. AK Parti onların yaptığı nefret ve husumet siyasetine asla izin vermeyecektir.