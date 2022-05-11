Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 30 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mart ve 30 Mart 2021'de grup toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Başkan Erdoğan'ı adaletsizliği ağababası olmakla, siyaseti cep doldurma aracı olarak görmekle, zorba olmakla, despot olmakla, kaynakların birbirlerine peşkeş çekildiği projeleri yapmakla ve karaktersiz olmakla itham ettiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ithamları nedeniyle dava konusu edilen her bir konuşması için 15 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.