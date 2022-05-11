  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 30 bin lira tazminat ödeyecek

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 30 bin lira tazminat ödeyecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı ve Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mart 2021 ve 30 Mart 2021'deki grup konuşmaları nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

SABAH

11.05.2022, 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 14:48

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 30 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Mart ve 30 Mart 2021'de grup toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Başkan Erdoğan'ı adaletsizliği ağababası olmakla, siyaseti cep doldurma aracı olarak görmekle, zorba olmakla, despot olmakla, kaynakların birbirlerine peşkeş çekildiği projeleri yapmakla ve karaktersiz olmakla itham ettiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ithamları nedeniyle dava konusu edilen her bir konuşması için 15 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA