“Türkiye’nin sığınmacı sorunu kalmayacak”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sığınmacı meselesine değindi. "Huzurumuzu kaçırmak, iç barış ortamımızı karıştırmak isteyenler bayramda iyice su üstüne çıkmışlardır" diyen Bahçeli, "Sığınmacılar konusunun kaşınmasıyla ilgili bir tertip ve tezgah planlanmaktadır. Türkiye'nin sığınmacı akınına karşı aldığı tedbirler önemlidir. Sığınmacı sorunu kapalı devre çalışan grupların yönlendirilmesine açıktır. Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon 10 milyon olarak gösteriyor. Bunlar yalandır, devletin kayıtları doğrudur. Ülkemizde 5 milyon 690 bin yabancı bulunmaktadır. Sığınmacı sayısı 4 milyon 292 bindir. Hiçbir sığınmacıyı elinde hançerle bekleyenlere teslim edemeyiz. Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'BAKANIMIZA SALDIRMAK EDEPSİZLİKTİR'

Terörle mücadelenin en kilit bakanlıklarından birisinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ifade eden Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bir polemiğin içine çekmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da cevap verdi. İçişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yapmanın sadece teröristlerin gayesi olduğunu kaydeden MHP lideri, "Bakanımızı ve hükümeti tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler Türkiye'nin önünü kesmek isteyen zavallılardır. İçişleri Bakanımıza saldırmak edepsizliktir, densizliktir" dedi.

'İSTANBUL BÖYLE HEZİMET GÖRMEDİ'

DEVLET Bahçeli, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine de değindi. "Minibüsüne doldurduğu gazetecilerle nereye gidiyor, doğrusunu isterseniz biz de merak içerisindeyiz" diyen Bahçeli, "İstanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi, siyasi ahlakın neresindedir? İstanbul İstanbul olalı böylesi bir hezimet görmemiştir. Asıl vız gelip tırıs gidecek olan kendisidir. İBB Başkanı emanetine layık olmadığını defalarca ispatlamıştır. İstanbul ziyan edilmiştir" diye konuştu.