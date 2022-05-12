"Bunların tamamını sandığa gömeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında ülke gündemini değerlendirirken, muhalefet partilerini de sert bir dille eleştirdi. "Önümüzdeki bir yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirip 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız" diyen Erdoğan, "Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır. Muhalefetin tek taahhüdü Türkiye'yi 20 yıl öncesine götürmek. Kılıçdaroğlu, muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi" dedi.

'NEYDEN HABERİ VAR Kİ!'

Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin yarısının yalan, yarısının da yanlış olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Dün Meclis'te 'Tayyip Erdoğan, Suriye meselesini BM'de hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Eline dizine dursun. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Müzakere yürüttüğümüzden muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki! Sürekli örnek verdiği bürokratik kariyeri ülkemizin en büyük utanç sayfalarından biridir. Bu adamın Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle kol kola yürüdüğünü görürsünüz. Teröristlere, yandaşlarıyla beraber onların cenaze törenlerine katıldığını görürsünüz. 'Kavga etmeye gelirim, ya bana katılın ya önümden çekilin' meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Bu FETÖ'cüler kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı, ama Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Sende öyle bir yürek yok. Yeri geldi vesayet odakları ile kavga ettik, sen edemezsin' diye konuştu.

'6 BENZEMEZ DÖKÜLÜYOR'

Kılıçdaroğlu'nun kavga söylemine cevap veren Erdoğan, "Bunlar milletle, milletin hak ve özgürlük kazanımıyla kavga etmeye geliyor. Sefaleti hortlatmak için kavga etmeye geliyor. Ülkemizin başını bölgesinde eğecek kepazelikler sergilemeye geliyor. Bunlar milletin başına bela olmaya geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bunların o yılan dillerinin, sahte söylemlerinin arkasındaki gerçek niyetlerini göstererek tamamını da sandığa gömeceğiz. Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı. Kimi çıkıyor ülkemizin iftihar meselesi eserlerine sataşıyor. Bunlar cambaz. Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi gizleyemediği kibriyle herkesi ötekileştiriyor" ifadelerini kullandı.

"BORALTAN KÖPRÜSÜ'NDE OLDUĞU GİBİ SIĞINMACILARI DÜŞMANA VERMEYİZ"

BAŞKAN Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı açıklamalarına da tepki gösterdi. Mültecileri korumaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Ülkemizde muhacir olan bu insanları Bay Kemal'in dedikleriyle asla geri itmeyiz. Biz onları Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi düşmana teslim etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, 2012 yılında başbakanlık yaptığı dönemde de Suriyeliler meselesinde CHP'ye benzer bir cevap vermişti. Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği Boraltan Köprüsü olayı çok acı bir tarihi gerçek. CHP'nin on yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı bu olay, Türk ve Azeri tarihinde acı bir hatıra. 1945 yılında 146 Azeri aydın Stalin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınıyor. Stalin, Türkiye'den bu Azerilerin derhal iadesini istiyor. Sınırdaki karakola telgraf çekiliyor ve mültecilerin iadesi isteniyor. CHP hükümetinden emir geliyor. Durumu anlayan Azeriler, 'Lütfen bizi siz kurşuna dizin, kendi bayrağımızın altında ölelim' diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Boraltan köprüsünü geçen aydınlar, elleri bağlı olarak infaz ediliyor.

'MİLLETİMİZ SABIRLI OLSUN'

TÜRKİYE'NİN uzun süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden bir saldırıyla mücadele ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Sıkıntılar kalıcı değildir. Karşılığını fazlasıyla alacağız. Milletimizden sabırlı olmasını, bizi desteklemesini istiyorum" dedi.