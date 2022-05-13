Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın gündeminde de bu konu vardı. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına olumsuz yaklaştıklarını belirten Erdoğan, "Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Teröre destek verenler parlamentoda. Bu konuda olumlu bakmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

BAE lideri El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığı vardı bugün de rahmeti rahmana kavuştu Allah rahmet eylesin.

FİNLANDİYA'NIN NATO'YA GİRME SÜRECİ

Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye tavrı biliyorsunuz bunu istemiyoruz. İskandinav ülkeleri malesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil.

MİÇOTAKİS-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar bilğemiyorum. Tabi Miçotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı konu. Dolayısıyla her şeyi görüp biz de tavrımızı ortaya koyarız.

ABD YÖNETİMİNİN PKK/YPG'YE SURİYE DE TANITIĞI MUAFİYETLER

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla ABD'nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten ABD son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı maddi destekler vermiştir. Tırlarla oralara araç gereç mühimmat sevk etmiştir. Bunları gelen tüm yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve süreç aynen devam etmiştir.

Eğer burada PKK, YPG'si kim olursa olsun Pençe-Kilit harekatını izlediniz Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bizlere düşman olan odaklarla mücadelede aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Pençe-kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu tabi havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ileriye devam edecektir. Bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu tüm bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE SON DURUM

Gerek sayın Putin ile sayın Zelenskiy ile görüşmelerimde bu işi durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşın iyisi olmaz tasvibi mümkün değil. İnsanlar ölüyor işin maddi manevi zararı ortada. Bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz.