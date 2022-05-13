  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Deniz Aslanı Tatbikatı Ege’de nefesleri kesti

Deniz Aslanı Tatbikatı Ege’de nefesleri kesti

Ege Denizi’ndeki tatbikatı 27’si yabancı toplam 47 gözlemci takip etti.

13.5.2022

Deniz Aslanı Tatbikatı Ege’de nefesleri kesti
SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında gerçekleştirildi. Tatbikatın fiili bölümü, nefesleri kesti. 19 ülkeden 27'si yabancı toplam 47 gözlemcinin takip edeceği tatbikatlarda batmakta olan bir geminin mürettebatı ve yanan yolcu motorunun personeli kurtarıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA