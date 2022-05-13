Deniz Aslanı Tatbikatı Ege’de nefesleri kesti

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında gerçekleştirildi. Tatbikatın fiili bölümü, nefesleri kesti. 19 ülkeden 27'si yabancı toplam 47 gözlemcinin takip edeceği tatbikatlarda batmakta olan bir geminin mürettebatı ve yanan yolcu motorunun personeli kurtarıldı.

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