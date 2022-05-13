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Konut alımı ile Türk vatandaşlığı başvurusuna düzenleme

Konut alımı ile Türk Vatandaşlığı başvurusunu düzenleyen değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda alınacak gayrimenkullerin değeri 400 bin dolara yükseltildi.

13.05.2022, 08:18

Konut alımı ile Türk vatandaşlığı başvurusuna düzenleme

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan düzenleme resmi gazete'de yayımlandı.

İstisnai vatandaşlığa başvuruda şartlar yeniden belirlendi. Başvuru için alınması gereken gayrimenkulün değeri artık 400 bin dolar oldu.

Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar, gayrimenkul alarak başvuruda bulunabiliyor. Daha önce başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye'den en az 250 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alması gerekiyordu. Bu miktar 400 bin dolara çıkarıldı.

ALINAN TAŞINMAZ 3 YIL SATILAMAYACAK

Vatandaşlık başvurusu için bu da yeterli değil. Alınan taşınmazın tapuda 3 yıl satılamaz şerhinin olması gerekiyor. Ayrıca, 3 yıl devir ve terkin yapılamayacağına ilişkin noterden belge istenecek.

Şartların sağlandığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilmesi durumunda, başvuranlar Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Bireysel emeklilik sistemine girenler de vatandaşlık için başvurabilecek. En az 500 bin dolarlık katkı payını 3 yıl sistemde kalma şartıyla yatıranlar bu haktan yararlanabilecek.

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