Sığınmacılar sonsuza dek burada kalmayacak

SIĞINMACILARA yönelik nefret söyleminin farklı yerlerden üretildiğine dikkat çeken Çelik, "Avrupa'da Türk, yabancı, Müslüman düşmanlığı aynı kesimler tarafından provokatif zemin oluşturuluyor. Kes kopyala yapıştır şeklinde Türk siyasetine uyarlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Birilerinin söylediği gibi sınırlarımız kevgir değil. 2016'dan bugüne ülkemize 2 milyon 608 bin göçmenin girişi engellendi. 498 bin Suriyeli ülkesine döndü. Güvenli bölgeler inşa edildiği zaman gönüllü ve onurlu şekilde gidecekler" diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU DAVASI

CANAN Kaftancıoğlu'nun dava kararı ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Ömer Çelik, "Karar yayınlanır yayınlanmaz hükümetimizi suçlamaya başladılar. Hukukçular çıksın görüşlerini söylesinler. Nerede bir karar çıksa Cumhurbaşkanımızı, Cumhur ittifakını hedef gösteriyorlar. Herkes dosyaya bakarak konuşmalı" dedi.

YUNANİSTAN'A NE!

ÖMER Çelik, yeni tanıtılan pasaportta yer alan Ayasofya camisinin Yunan basınını kızdırdığı yönündeki soruya ise, "Ayasofya Camii'nin fotoğrafının pasaportlarda olması Yunanistan'ı ne ilgilendirir? Son derece güzel bir şey olmuş. Yunanistan'ı ilgilendiren konu değildir" şeklinde cevap verdi.