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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanı, Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek.

14.05.2022, 09:31

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alacak olan Rize-Artvin Havalimanı, yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek havalimanı, Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

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