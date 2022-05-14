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Rize-Artvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün resmi açılışı yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi.320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'Rize-Artvin' olması dikkat çekti.

14.05.2022, 11:28

Rize-Artvin Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi

İstanbul'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk sefer bugün saat 10.30'da gerçekleşti. 320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'Rize-Artvin' olması dikkat çekerken, uçağı kullanan pilotun da Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi.



İstanbul'dan Rize'ye gelen ilk yolcular mutluluklarını dile getirirken, böyle bir havalimanı ve eseri memleketlerine kazandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.



Öte yandan uçağın ilk iniş anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor!

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