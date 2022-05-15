20 yılda kat edilen mesafenin sembolü

Türkiye, dün tarihi bir açılışa daha ev sahipliği yaptı. Dünyada deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılan havalimanları arasına Trabzon'un ardından Rize-Artvin Havalimanı da eklendi. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Havalimanının hayırlı olması dileğiyle konuşmasına başlayan Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Ülkemizdeki havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var" dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Şu anda uçakların çoğunun boş gidip geldiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Rizeli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rizeli, Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin. Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağ ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Ülkemizin sınır noktasına kurduğumuz havalimanı pek çok alanda katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'MİLLET SENARYOYU ÇÖZDÜ'

Türkiye'nin uzun yıllar darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyalandığını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz tüm mücadele bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? 2023'e atfettiğimiz hedeflere ulaşmamızı engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalan, iftira, çarpıtmanın kol gezdiği iklimde ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının ihmalinin dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga ettirmek, emperyal düzene uydurmak olanlara fırsat vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

5 HAVALİMANINDAN İKİSİ TÜRKİYE'DE

Rize-Artvin Havalimanı, dünyada denize dolgu yapılarak inşa edilen 5'inci havalimanı oldu. Bu özelliğe sahip havalimanlarından bir diğeri de Trabzon'da. 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını karşılayacak. Yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Havalimanının 49 bin metrekaresi, 1453 ağaçla yeşillendirildi. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini de paylaştı. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatının kilogramda 3,87 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" dedi. Erdoğan, ayrıca İkizdere Çamlıhemşinli çay üreticilerine 100 ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticiye sahip çay fabrikası yapılacağı müjdesini de verdi.