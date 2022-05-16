Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan törenle karşıladı

Son dakika... Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun Ankara'ya geldi. Tebbun'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Türkiye-Cezayir arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60'ıncı yıldönümünde gerçekleştirilecek görüşmelerde iki ülke ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkaracak anlaşmalar imzalanacak.

İki liderin başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinde Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Konsey Toplantısı'nda, köklü bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

20 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük diplomatik çabalar ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Başta enerji olmak üzere ikili ticaret, savunma, tarım, turizm, gıda, petrokimya ve müteahhitlik gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde Türk firmaları tarafından yürütülen ve 20 milyar doları bulan projeler ile karşılıklı yatırımların arttırılmasına dönük adımlar ele alınacak. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60'ıncı yıldönümünde gerçekleşecek ziyarette ayrıca, mevcut işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma, protokol ve mutabakat metinleri imzalanacak.