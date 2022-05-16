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Haberler Gündem Irak’ın kuzeyinde çok sayıda silah ele geçirildi

Irak’ın kuzeyinde çok sayıda silah ele geçirildi

16.5.2022

Irak’ın kuzeyinde çok sayıda silah ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve 'girilemez' denilen yerlere girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

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