Kılıçdaroğlu’nun son ziyareti de boş çıktı

TERÖR yandaşları ile omuz omza yürüyen, seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den medet uman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ümidini siyasi şovlara bağladı. 6'LI masa fiyaskosuyla birlikte 2023 seçimlerinden ümidi kesen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gösteriş ve tahrik politikalarıyla seçmenini elinde tutmaya çalışıyor. Son olarak Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (SADAT) önüne giderek tahrik politikasını sürdüren Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra hangi kapıyı gözüne kestireceği merak ediliyor. DAHA önce TÜİK, TCMB, Milli Eğitim Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu'na giden Kılıçdaroğlu, önceki ziyaretlerinde imza attığı skandallardan sonra SADAT ziyareti şovundan da beklediği etkiyi yaratamadı. Kılıçdaroğlu, "CHP bu ülkede demokratik yollarla seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" sözleriyle ülkede sanki bir güvenlik zafiyeti olduğu algısını yaratmaya çalıştı. Ancak bu çabası yine kamuoyundan karşılık görmedi.