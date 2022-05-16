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Haberler Gündem Mazlumların umudu Türkiye her yerde

Mazlumların umudu Türkiye her yerde

16.5.2022

Mazlumların umudu Türkiye her yerde

Türkiye, savaş, afet, yoksulluk, toplumsal çatışmalar nedeniyle zor durumda olan ülkelere yardımları ve pandemide sergilediği performans ile dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, AK Parti hükümetinin koordinasyonu ile AFAD, Türk Kızılay'ı, İHH gibi STK'ların işbirliği ile ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin Afrika'dan Ukrayna'ya, Suriye'den Filistin'e dek insani yardımlar yapıldı. Pandemide, yurt dışındaki Türk vatandaşının vatanına sağ salim kavuşması için ambulans uçak ve helikopterler seferber edildi. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde salgın döneminde küresel dayanışma örneği sergileyen Türkiye 160 ülkeye tıbbi ekipman desteği verdi. Bu kapsamda 11 ülkeye aşı hibe edildi ve 14 uluslararası kuruluşa ayni yardım ve tıbbi ekipman gönderildi.

■ FATMA GÖKSU (ANKARA)

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