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Haberler Gündem PKK’lı Ekrem Üstek’e Suriye’de MİT baskını

PKK’lı Ekrem Üstek’e Suriye’de MİT baskını

16.5.2022

PKK’lı Ekrem Üstek’e Suriye’de MİT baskını

MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/ polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan 'Hayri' kod adlı Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'da (Kobani) etkisiz hale getirdi.

AYN EL ARAB'A KAÇMIŞTI
Ekrem Üstek, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına iştirak ettiği için uzun yıllar Türkiye'de cezaevinde yatmıştı. Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar aldı. Eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla Ayn El Arab'a kaçtı.

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