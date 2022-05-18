İsveç ve Finlandiya resmen NATO’ya başvurdu

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle tarafsızlıklarına son veren Finlandiya ve İsveç, bugün resmen NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Brüksel'deki NATO merkezine gelen İskandinav ülkelerinin yetkilileri başvuru belgelerini Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e teslim etti. Finlandiya ve İsveç bayrakları olan dosyalarla poz veren Stoltenberg, "Bu tarihi bir an" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin veto kararı için ise sorunun çözüleceğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye, İskandinav ülkelerinin ittifaka katılımını terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle veto edeceğini duyurdu.

NATO'ya yeni üyelerin katılımı için, ittifaktaki 30 ülkenin parlamentoları tarafından onay gerekiyor.